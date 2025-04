OM looft 15.000 euro uit: wie schoot Ardiles Gerard dood bij feestlocatie?

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak rond de dood van Ardiles Gerard. De 42-jarige man uit Hoorn kwam in de nacht van 1 op 2 februari dit jaar om het leven bij een schietpartij in een zalencentrum in Rotterdam-Delfshaven.

Uit het televisieprogramma Opsporing Verzocht bleek dinsdagavond dat het slachtoffer en de schutter elkaar mogelijk kenden. Op eerder vrijgegeven beelden is te zien hoe vier personen, onder wie Gerard, onderweg zijn naar het partycentrum. Eén van hen bleek de schutter te zijn. De politie heeft aanwijzingen dat deze persoon zowel binnen als buiten het centrum heeft geschoten.

Bij het incident raakte ook een 24-jarige man uit Amsterdam gewond. Eerder werden twee mannen aangehouden voor de fatale schietpartij, maar zij zijn inmiddels vrijgelaten en worden niet langer als verdachten gezien.

ANP