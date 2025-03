Politie toont beelden dodelijke schietpartij feestlocatie Rotterdam

De politie heeft in Opsporing Verzocht nieuwe bewakingsbeelden getoond van de dodelijke schietpartij bij een feestlocatie in Rotterdam begin februari. Op de beelden is te zien hoe mogelijk een vuurwapen naar binnen werd gesmokkeld en hoe drie mannen na de schoten op de vlucht sloegen.

Volgens de politie is te zien hoe twee mannen net voor het feest bij een hek aan de zijkant van de locatie "rommelden". Zij zouden op dat moment een vuurwapen hebben doorgespeeld aan iemand die al binnen was. Kort daarna brak de schietpartij uit in de feestzaal.

Man ontsnapt 'ternauwernood' aan kogel

De beelden tonen ook drie mannen die na de schietpartij wegrennen. Een andere feestganger zette de achtervolging in, maar werd onder vuur genomen. "Hij ontsnapte ternauwernood aan de kogel", meldt de politie. Een vrouw die in de buurt stond, liep ook gevaar.

Bij de schietpartij raakten twee mensen zwaargewond. Een 42-jarige man uit Hoorn overleed later in het ziekenhuis. Twee eerder aangehouden verdachten zijn inmiddels vrijgelaten en worden niet langer als verdachten beschouwd.

Hart van Nederland/ANP