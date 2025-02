Zwaargewonde overleden na schietpartij bij feestlocatie in Rotterdam

Een van de zwaargewonden van de schietpartij bij een feestlocatie in Rotterdam afgelopen weekend is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 43-jarige man uit Hoorn, zo meldt de politie.

De tweede gewonde, een 24-jarige man uit Amsterdam, is inmiddels aanspreekbaar. Van de twee verdachten die kort na het incident werden aangehouden, zit een 43-jarige man uit Amsterdam nog vast. De 46-jarige Rotterdammer die ook was opgepakt, is na verhoor vrijgelaten en wordt niet langer als verdachte beschouwd.

Pand gesloten

Het schietincident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur aan de Galvanistraat in Delfshaven. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft de feestlocatie op last van de gemeente gesloten. Het pand blijft minimaal twee weken dicht.

De politie is een groot onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Hart van Nederland/ANP