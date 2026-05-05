Vijf Nederlanders opgepakt na grote drugsvondst in België

De Belgische politie heeft eind april vijf Nederlanders aangehouden na de vondst van 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in Ranst, in de regio Antwerpen. Ook is een Belg opgepakt, meldt het parket van Antwerpen.

De politie kreeg op 22 april een melding over veel auto's bij een bedrijventerrein aan de Oostmalsesteenweg. De avond daarvoor was daar een container gelost. Bij een loods in de buurt vond de politie een auto met pakketten cocaïne erin. De bestuurder van deze auto, een 25-jarige Belg, werd na een zoekactie met een politiehelikopter gevonden in de buurt van de loods.

Ook hield de politie een auto met een Nederlands kenteken tegen. De drie Nederlanders in die auto (van 25, 25 en 22 jaar) werden aangehouden. In de loods zelf werden nog twee Nederlanders van 24 en 31 jaar opgepakt. De zes verdachten worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. De cocaïne is in beslag genomen en wordt vernietigd