Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Fors meer strafbare bedreigingen tegen landelijke politici gemeld dan in 2024

Fors meer strafbare bedreigingen tegen landelijke politici gemeld dan in 2024

Crime

Vandaag, 17:19

Link gekopieerd

Er kwamen vorig jaar 493 meldingen binnen van bedreiging van landelijke politici. Daarvan zijn 356 als strafbaar beoordeeld, meldt het Openbaar Ministerie. Dat is fors meer dan in 2024 toen er 363 meldingen binnenkwamen en het OM in 235 gevallen oordeelde dat het een strafbare bedreiging was.

Het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag neemt de meldingen op. Het OM in Den Haag stelt vast welke daarvan strafbaar zijn.

Op een speciale themazitting bij de rechtbank in Den Haag zijn maandag vier verdachten veroordeeld voor dergelijke bedreigingen. De rechter legde voorwaardelijke celstraffen op van een week tot een maand en taakstraffen van 30 tot 120 uur.

PVV-leider Geert Wilders wordt al 21 jaar lang beveiligd. In onderstaande video vertelt hij hoe hij daarmee omgaat:

Wilders wordt al 21 jaar beveiligd
3:32

Wilders wordt al 21 jaar beveiligd

Hoorgesprekken

Op 17 maart is opnieuw een themazitting bij de rechtbank. Het OM zegt met hoorgesprekken te willen voorkomen dat alle verdachten voor de rechter worden gedaagd. Vorig jaar zijn 21 hoorgesprekken gevoerd. Het gaat om zaken waarin maximaal 180 uur taakstraf kan worden opgelegd. Als een verdachte het er niet mee eens is, wordt zijn zaak alsnog aan een rechter voorgelegd.

Door ANP

Lees ook

Bijna iedereen voelt het: zo verhard is Nederland geworden
Bijna iedereen voelt het: zo verhard is Nederland geworden
Timmermans doet minstens iedere week aangifte: 'Wij laten ons niet intimideren'
Timmermans doet minstens iedere week aangifte: 'Wij laten ons niet intimideren'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.