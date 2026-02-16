Fors meer strafbare bedreigingen tegen landelijke politici gemeld dan in 2024

Er kwamen vorig jaar 493 meldingen binnen van bedreiging van landelijke politici. Daarvan zijn 356 als strafbaar beoordeeld, meldt het Openbaar Ministerie. Dat is fors meer dan in 2024 toen er 363 meldingen binnenkwamen en het OM in 235 gevallen oordeelde dat het een strafbare bedreiging was.

Het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag neemt de meldingen op. Het OM in Den Haag stelt vast welke daarvan strafbaar zijn.

Op een speciale themazitting bij de rechtbank in Den Haag zijn maandag vier verdachten veroordeeld voor dergelijke bedreigingen. De rechter legde voorwaardelijke celstraffen op van een week tot een maand en taakstraffen van 30 tot 120 uur.

PVV-leider Geert Wilders wordt al 21 jaar lang beveiligd. In onderstaande video vertelt hij hoe hij daarmee omgaat:

3:32 Wilders wordt al 21 jaar beveiligd

Hoorgesprekken

Op 17 maart is opnieuw een themazitting bij de rechtbank. Het OM zegt met hoorgesprekken te willen voorkomen dat alle verdachten voor de rechter worden gedaagd. Vorig jaar zijn 21 hoorgesprekken gevoerd. Het gaat om zaken waarin maximaal 180 uur taakstraf kan worden opgelegd. Als een verdachte het er niet mee eens is, wordt zijn zaak alsnog aan een rechter voorgelegd.