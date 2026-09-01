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Badr Hari opgepakt in Amsterdam, advocaat bevestigt aanhouding

Crime

Vandaag, 12:42

Kickbokser Badr Hari is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Zijn advocaat bevestigt de aanhouding aan Shownieuws, na eerdere berichtgeving van verschillende media.

De 41-jarige Amsterdammer werd rond 09.00 uur gearresteerd op de Van Leijenberghlaan in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De politie bevestigde een aanhouding maar maakte zelf niet bekend dat het om Hari ging.

Aan de aanhouding ging volgens een politiewoordvoerder een incident vooraf. Wat er precies is gebeurd, wil de politie nog niet zeggen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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