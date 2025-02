'Kickbokser Badr Hari opgepakt op verdenking van mishandeling'

Kickbokser Badr Hari zou zondag in Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van mishandeling. Dat meldt het AD. De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat een 40-jarige man is opgepakt, maar wil niet zeggen of het om Hari gaat.

Kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven gingen in een programma voor Videoland op zoek naar nieuwe vechtsporttalenten. In House of Glory nemen de twee een team onder hun hoede als coach, zoals je ziet in bovenstaande video.

Volgens de krant zou het gaan om een mishandeling van zijn ex-vriendin​. Over de ernst van het letsel of verdere details is nog niets bekend. Het incident vond eerder die dag plaats, maar de arrestatie was niet op heterdaad. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Celstraf

Hari is vaker in opspraak gekomen door geweldszaken. De meest beruchte is de mishandeling van zakenman Koen Everink in 2012, waarvoor hij een celstraf kreeg. Tijdens die zaak kwam ook een verdenking van mishandeling van een ex-vriendin naar voren, maar hij werd destijds vrijgesproken.

De afgelopen jaren stond Hari vooral in de schijnwerpers door zijn kickbokswedstrijden bij Glory. In 2016 en 2019 verloor hij twee keer van Rico Verhoeven.