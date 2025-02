Badr Hari op vrije voeten na mishandelingszaak, heeft 'enorm veel spijt’

Vechtsporter Badr Hari is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam besloot woensdag om zijn voorarrest te schorsen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Een van de voorwaarden is een locatieverbod voor de straat in Amsterdam waar de vrouw woont die aangifte tegen hem heeft gedaan. Daarnaast kreeg Hari van de rechter een meldplicht opgelegd, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Hari zegt tegen Shownieuws dat hij "enorm veel spijt" heeft. "Ik heb de mensen van wie ik houd enorm teleurgesteld. Waar ik de afgelopen twee jaar doorheen moet gaan, gun ik geen enkele vader", zegt hij vervolgens.

Eerdere veroordeling

De 40-jarige kickbokser werd zondag in Amsterdam gearresteerd op verdenking van mishandeling. Het Openbaar Ministerie noemt twee momenten waarop de mishandeling heeft plaatsgevonden: in september vorig jaar en op 2 februari van dit jaar.

In oktober 2015 werd Hari in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor onder andere de mishandeling van zakenman Koen Everink, die later werd vermoord. De mishandeling vond plaats in een skybox in de Amsterdam ArenA tijdens Sensation White 2012.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP