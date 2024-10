Auto uitgebrand op parkeerplaats bij asielzoekerscentrum Zeewolde

Op de parkeerplaats bij het asielzoekerscentrum in Zeewolde is op klaarlichte dag een auto uitgebrand. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, mogelijk is de brand aangestoken.

Het vuur ontstond aan de achterkant van de auto, de brandweer was snel ter plaatse om te blussen. Daarmee werd voorkomen dat het vuur oversloeg op de andere auto's die op het volle terrein stonden.

Er raakte niemand gewond.