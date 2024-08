Tarek S. krijgt in hoger beroep 14 jaar cel voor overgieten azc-medewerkers met hete olie

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Tarek S. (44) veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor de zware mishandeling van twee medewerksters van het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen. S. overgoot de vrouwen in januari 2022 met kokend hete olie, waardoor ze ernstige brandwonden opliepen.

De straf is twee jaar hoger dan eerder opgelegd door de rechtbank en gaat ook twee jaar boven de eis uit van het Openbaar Ministerie.

Voorbedachte rade

Tarek S., die afkomstig is uit Iran, verklaarde dat hij boos was omdat hij te horen had gekregen dat hij zou worden overgeplaatst naar een ander azc.

Voor het incident kocht hij vijf flessen zonnebloem- en frituurolie. Op de bewuste dag verhitte hij de olie in twee pannen en veroorzaakte rook om het brandalarm te laten afgaan. Toen de medewerksters de trap opliepen, overgoot hij hen met de hete olie. Volgens het hof heeft S. de beide vrouwen "in de val gelokt".

Littekens voor het leven

De slachtoffers hebben diverse operaties moeten ondergaan en zijn nog steeds onder behandeling. "Het toegebrachte letsel is blijvend en ontsierend", tekent het hof in de uitspraak aan. "De rest van hun leven zullen de slachtoffers dagelijks met de gevolgen van de zeer ernstige brandwonden over hun lichaam geconfronteerd worden."

S. moet de slachtoffers bijna 109.000 euro schadevergoeding betalen, zo heeft het hof bepaald.

Zware Straf

De rechtbank in Maastricht had S. eerder een straf van twaalf jaar opgelegd, ondanks een eis van zeven jaar door het OM.

S. ging in hoger beroep omdat hij de straf te zwaar vond. Door zijn veroordeling zijn de kansen op een verblijfsvergunning voor S. definitief verkeken. Hij kwam in 2015 als politiek vluchteling naar Nederland, maar verschillende asielprocedures liepen op niets uit.

