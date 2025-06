Auto met vier kinderen slaat over de kop bij Holten, bestuurder aangehouden

Op de A1 bij Holten is vrijdagavond een auto met vier kinderen aan boord van de weg geraakt en over de kop geslagen. Het voertuig kwam tot stilstand in een greppel. De 39-jarige bestuurder uit Duitsland verloor rond zeven uur de macht over het stuur. De man is aangehouden door de politie.

Het ongeluk gebeurde op de A1 tussen Deventer en Hengelo, ter hoogte van de afrit Holten. Wonder boven wonder raakten de kinderen niet gewond. Ze zijn voor de zekerheid wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder kwam er zonder letsel vanaf.

Bestuurder aangehouden

De man is aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. De voorlopige en indicatieve uitslag gaf aan dat hij waarschijnlijk onder invloed was van drugs. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.