Agenten rukken uit voor inbraak, maar stuiten op iets totaal anders

De politie Cranendonck Heeze Leende kreeg zaterdagnacht een melding van een mogelijke inbraak in een woning. Maar toen de agenten uiteindelijk ter plaatse kwamen, bleek de inbreker er wel heel anders uit te zien dan verwacht.

In het holst van de nacht alarmeerden de bewoners de politie omdat ze dachten dat er iemand in hun huis rondliep die daar niet thuishoorde. De agenten gingen direct op de melding af, maar bij aankomst stonden ze toch even perplex.

De "inbreker" bleek namelijk veel kleiner en hariger dan gedacht: het was het konijn van de bewoners, dat flink wat lawaai had gemaakt.

Beeld: Instagram politie Cranendonck Heeze Leende