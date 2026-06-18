Tot 20 jaar cel voor moord op man Pannerden, slachtoffer in auto doodgeschoten

Twee mannen en een minderjarige jongen hebben gevangenisstraffen gekregen tot 20 jaar voor het doodschieten van een 22-jarige man uit het Gelderse Pannerden. De rechtbank spreekt van een moordaanslag in een drugsgerelateerd conflict.

Volgens de rechtbank schaften de drie gezamenlijk een kalasjnikov aan om tegen de jongeman te gebruiken. Daarmee beschoten ze eerst een woning in Zevenaar. Vervolgens schoten ze het slachtoffer dood in zijn auto. Daarna beschoten ze de woning van zijn familie in Pannerden. De rechter oordeelt dat de mannen de kans dat er doden bij hun acties zouden vallen "voor lief namen".

Celstraf

Een 28-jarige man uit Duiven moet 20 jaar de cel in voor de moordaanslag en wapenbezit. Een 23-jarige man krijgt hiervoor 16 jaar cel. Dat verschil ligt aan de verschillende rollen die de mannen speelden en hun persoonlijke omstandigheden. De minderjarige krijgt maximale jeugddetentie en jeugd-tbs.

In de bovenstaande video zie je beelden van kort na het incident.