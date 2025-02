Dode na schietpartij in Pannerden, politie doet op meerdere plekken onderzoek

In Pannerden is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand omgekomen door een schietpartij, meldt de politie. Dat gebeurde rond 02.45 uur in de Hoogeweg in het Gelderse dorp. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek op meerdere locaties in Pannerden en Zevenaar, de gemeente waartoe het dorp behoort. Meerdere media melden dat op verschillende plekken in de omgeving is geschoten. Zo is volgens onder meer de NOS zowel in Pannerden als in Zevenaar een woning onder vuur genomen. De Gelderlander meldt dat agenten die vanaf Zevenaar naar de Hoogeweg reden onderweg een stilstaande auto zagen, waarin drie mensen onder wie het dodelijke slachtoffer zouden hebben gezeten.

Een politiewoordvoerder geeft hier vrijdagochtend nog geen verdere informatie over.

ANP