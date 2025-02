14-jarige jongen betrapt achter het stuur van deelauto in Roosendaal

Voor mensen zonder eigen auto is een deelauto een handige oplossing. Maar dat deze voertuigen écht voor iedereen toegankelijk zijn, bewees een 14-jarige jongen uit Roosendaal vrijdag. Hij kroop zonder blikken of blozen achter het stuur van een deelauto, maar werd al snel door de politie aangehouden.

Met een app kun je eenvoudig een deelauto reserveren en openen. "Het is dus heel makkelijk om zo’n auto te nemen", meldt de politie op Instagram. "Dit is voor ons nog meer reden om te controleren, om levensgevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen."

Twee bekeuringen

Ook voor de 14-jarige jongen was het een fluitje van een cent om de auto te bemachtigen, maar ver kwam hij niet. Hij werd snel betrapt en mocht naar huis met twee bekeuringen op zak. Ook werden zijn ouders ingelicht, evenals de ouders van drie andere jongeren die bij de situatie betrokken waren.

Als de jongen binnenkort gaat lessen om zijn rijbewijs te halen, kan hij in ieder geval wel aangeven dat hij al rijervaring heeft.