Uitslaande brand in appartementencomplex Rotterdam

In een woning van een appartementencomplex aan de Nieuwehaven in Rotterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand gewoed. Dat bevestigt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland.

De brand woedde in de woonkamer van een woning op de eerste verdieping. Op dat moment was er niemand in het appartement aanwezig. Enkele woningen op de tweede verdieping zijn ontruimd. Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand was vrij snel onder controle en de verzekeraar zal nu de schade opnemen.