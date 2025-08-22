Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Uitslaande brand in appartementencomplex Rotterdam

Brand

Vandaag, 09:42

Link gekopieerd

In een woning van een appartementencomplex aan de Nieuwehaven in Rotterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand gewoed. Dat bevestigt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland.

De brand woedde in de woonkamer van een woning op de eerste verdieping. Op dat moment was er niemand in het appartement aanwezig. Enkele woningen op de tweede verdieping zijn ontruimd. Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand was vrij snel onder controle en de verzekeraar zal nu de schade opnemen.

Lees ook

Bewoners geëvacueerd bij uitslaande flatbrand in Deventer
Bewoners geëvacueerd bij uitslaande flatbrand in Deventer
Grote natuurbrand Brunssumerheide onder controle, kinderkamp ontruimd
Grote natuurbrand Brunssumerheide onder controle, kinderkamp ontruimd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.