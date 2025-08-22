Terug

Bewoners geëvacueerd bij uitslaande flatbrand in Deventer

Brand

Vandaag, 09:30

Een flat aan de Wezenland in Deventer stond vrijdagochtend in lichterlaaie. Het vuur begon in een appartement op de zesde verdieping en sloeg al snel naar buiten. Bewoners van de getroffen etage en omliggende verdiepingen zijn door hulpdiensten geëvacueerd.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en heeft de situatie opgeschaald naar "grote brand". Inmiddels is de brand in de woning geblust, al is de brandweer nog wel bezig met het controleren van de rook- en brandschade op verschillende verdiepingen. De politie heeft de omgeving afgezet om hulpverleners ruimte te geven.

Meerdere ambulances aanwezig om bewoners op te vangen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland laat aan Hart van Nederland weten dat één persoon brandwonden heeft opgelopen. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak lijkt onbewoonbaar.

