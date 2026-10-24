NL-Alert verstuurd bij grote brand groothandel Rotterdam

Aan de Sydneystraat in Rotterdam is de brandweer uitgerukt voor een grote brand in het pand van een groothandel in levensmiddelen. De brand is uitslaand en het pand zelf kan als verloren worden beschouwd, aldus de Veiligheidsregio Rotterdam. Door de grote rookontwikkeling is er een NL-Alert verstuurd in het gebied van de Spaanse Polder.

Rond de klok van 01.50 uur brak de brand zaterdag uit. De brandweer blust de komende uren momenteel vooral alles rondom het pand, zoals auto’s, bestelbusjes of vrachtwagens. Het pand, ter grootte van 1000 vierkante meter, is verloren. Vanwege de rookontwikkeling en om de hulpdiensten ruimte te geven, is de Matlingeweg ter hoogte van de Industrieweg en de Hongkongstraat afgesloten.

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Door de aanhoudende en draaiende wind kunnen in een groot deel van Rotterdam as- en roetdeeltjes worden gevonden. De omgeving moet nog enige tijd rekening houden met rook- en stankoverlast. De sloopwerkzaamheden zijn begonnen.

Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk.