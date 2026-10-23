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Man gewond bij schietpartij in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 21:42

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Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Delfshaven is vrijdagavond een man gewond geraakt. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 18.15 uur aan de Rauwenhoffstraat. Op beelden is te zien dat de straat is afgezet voor onderzoek. Agenten zoeken in de omgeving naar sporen en kijken ook onder geparkeerde auto's.

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Getuigen gevraagd zich te melden

Op de weg zijn verschillende pionnen geplaatst om mogelijke sporen en bewijsmateriaal veilig te stellen. Ook zou er sprake zijn van een niet-afgeschoten patroon.

De forensische opsporing doet onderzoek naar het incident. Daarnaast is een speurhond ingezet om verder naar sporen te zoeken. Door het politieonderzoek konden meerdere bewoners tijdelijk niet terug naar hun woning. Zij moesten wachten tot de straat werd vrijgegeven, aldus een correspondent ter plaatse.

De politie heeft nog geen verdere informatie gedeeld over de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland
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