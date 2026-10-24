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Vrachtwagen in brand bij Gilze na aanrijding met auto

Ongeluk

Vandaag, 07:57

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Een vrachtwagen en een auto zijn zaterdagochtend in de brand gevlogen na een botsing met elkaar bij de N260 bij Gilze, Noord-Brabant. Een van de twee voertuigen kwam door nog onbekende reden op de andere weghelft terecht waardoor de ander niet meer kon uitwijken. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet duidelijk.

De brandweer is klaar met blussen bij de Langenbergseweg. De personenauto ligt grotendeels onder de vrachtauto. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers in de auto zitten. Door de brand en de ravage kan dat nog niet worden vastgesteld. De weg blijft voorlopig volledig afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland
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