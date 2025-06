Grote brand in loods in Rotterdam, rook tot in de wijde omgeving te zien

In Rotterdam woedt brand in een loods, meldt de veiligheidsregio. Daarbij komt veel rook vrij. Het gaat om een pand aan de Van Graftstraat op een industrieterrein in Rotterdam-Zuid.

Een melding over de brand kwam binnen even na 11.00 uur, aldus de veiligheidsregio. De rook is in de wijde omgeving goed te zien. De brandbestrijding is gaande, aldus een woordvoerder. Ook heeft de brandweer inmiddels opgeschaald om ervoor te zorgen dat er genoeg eenheden aanwezig zijn om de brand te bestrijden.

De bestrijding kan leiden tot verkeershinder rondom de Waalhaven-Zuid. Mensen in de buurt worden gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven. In een NL Alert worden mensen in de omgeving geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Voor zover bekend was er niemand in de loods toen de brand uitbrak. Wat er in de loods is opgeslagen, is niet bekend bij de woordvoerder. De rook trekt ook over de nabijgelegen A15, maar de hinder daardoor is "relatief beperkt", aldus de zegsman.

Hart van Nederland/ANP