Grote brand in Middenbeemster zorgt voor rookoverlast tot in Amsterdam

In een bedrijfspand aan de Insulindeweg in Middenbeemster woedt in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Er komt veel rook vrij en inwoners van het Noord-Hollandse dorp zijn via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De veiligheidsregio meldt rond 04.45 uur dat het blussen van de brand, die even voor 02.00 uur uitbrak, nog uren zal duren. Brandweerploegen uit meerdere veiligheidsregio's helpen bij het blussen.

Waarschuwing voor rook

Het pand ligt op een bedrijventerrein aan de rand van Middenbeemster. Op foto's op sociale media is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak slaan en een enorme rookkolom opstijgt.

De rook is volgens de veiligheidsregio in de wijde omtrek te ruiken en trekt richting het dorp Neck en de A7. Omdat de rook over meerdere woonwijken trekt, is er een tweede NL-Alert verstuurd. De brandweer in Amsterdam waarschuwt dat de rook in delen van de stad voor overlast kan zorgen. Amsterdam-Noord ligt op ongeveer vijftien kilometer van Middenbeemster.

Om hulpdiensten de ruimte te geven is de Rijperweg, die Middenbeemster doorkruist, aan beide kanten van het dorp gesloten voor verkeer.

