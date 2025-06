Explosie zet woning in lichterlaaie in Almere Haven

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een explosie brand veroorzaakt in een woning aan de Langshof in Almere Haven. Dat meldt de politie.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar volgens Omroep Flevoland is het huis volledig uitgebrand. Het blussen werd bemoeilijkt doordat er brandend gas vrijkwam, meldt de omroep. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident en is op zoek naar de dader.

In dezelfde straat werd twee weken geleden nog een woning beschoten.

ANP