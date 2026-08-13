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Brand in restaurant in Rotterdam, omliggende woningen ontruimd

Brand in restaurant in Rotterdam, omliggende woningen ontruimd

Brand

Gisteren, 21:07

In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Meerdere omliggende woningen werden daarbij ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn bij de brand geen gewonden gevallen, maar zijn er wel vier personen ter plaatse nagekeken door de ambulance.

Door de hoge buitentemperatuur en de hoge temperatuur rondom de brand in het gebouw riep de brandweer extra eenheden op om de aanwezige brandweerlieden te kunnen aflossen. Rond 22.30 uur is de brandweer nog bezig met sloopwerkzaamheden.

Bij de brand werden zeker dertig woningen ontruimd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Een deel van de bewoners kan donderdagavond nog terug naar huis. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard.

Veel rook

Volgens de regionale omroep Rijnmond kwam bij de brand veel rook vrij en die rook was boven een deel van de stad te zien. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden als zij last hadden van de rook.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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