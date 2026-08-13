Zeker één dode bij explosie haven Rotterdam, mogelijk meerdere gewonden

Bij een explosie bij een bedrijf aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is donderdag zeker één persoon om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. De ontploffing vond kort na het middaguur plaats.

Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie is ontstaan. "We doen ter plaatse onderzoek. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er precies zijn gevallen", zegt een woordvoerder van de politie. Op beelden van een 112-correspondent is te zien dat er schade is ontstaan aan een silo. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Installaties stilgevallen door stoormstoring

Ook elders in het Rotterdamse havengebied waren donderdag incidenten. Op het terrein van de Esso Raffinaderij aan de Botlekweg was een stroomstoring, waardoor een deel van de installaties is stilgevallen. Op de Maasvlakte woedde daarnaast brand in een transformatorhuis.

Door die stroomstoring is een deel van de installaties op het terrein van de raffinaderij stilgevallen. Rond 13.25 uur laat Rijnmondveilig dat bijna alle bedrijven weer stroom hebben en dat ze stap voor stap opnieuw worden opgestart.

Geen verband tussen incidenten

Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn tussen de verschillende incidenten. De Moezelweg en de Botlekweg liggen hemelsbreed ongeveer 7 kilometer van elkaar.

De Maasvlakte ligt verder naar het westen. De afstand tussen de Maasvlakte en de Moezelweg is meer dan 15 kilometer.