Vijf koeien omgekomen bij grote stalbrand in Vlagtwedde

Een grote brand heeft woensdagmiddag aan vijf koeien het leven gekost in Vlagtwedde. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur brak rond 16.40 uur uit in een stal aan de Scheferweg.

De brandweer schaalde op naar grote brand. De rook was in de wijde omgeving te zien. In de schuur lag veel hooi en stro.

In de stal stonden veertig koeien. De eigenaar probeerde samen met de brandweer de dieren naar buiten te krijgen. Voor vijf koeien kwam de hulp te laat. De andere 35 dieren worden in veiligheid gebracht en elders ondergebracht.

Brand inmiddels onder controle

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen.