Explosies gehoord bij flatbrand in Rijswijk: gevel eruit geblazen

In Rijswijk zijn zondagmiddag meerdere hulpdiensten uitgerukt vanwege een brand in een flat aan de Ocarinalaan. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Ook politie, brandweer en ambulances waren aanwezig.

De veiligheidsregio laat weten dat de melding rond 13.15 uur binnenkwam. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand aan. Die werd "door snel optreden" snel onder controle gebracht en is inmiddels ook helemaal uit. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen.

Explosies gehoord

Volgens de politie hebben meerdere getuigen explosies gehoord. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand woedde volgens de regionale 112-website Regio15 in een woning op de vierde verdieping. Op beelden van die site is te zien dat een deel van de gevel van de woning eruit ligt. De bewoners van dat huis waren op het moment van de brand niet thuis, meldt de veiligheidsregio.

De rest van het flatgebouw werd ontruimd. Buurtbewoners stonden buiten op straat. Omliggende woningen zijn door de brandweer gecontroleerd en daarna overgedragen aan Stichting Salvage. Die organisatie werkt in opdracht van verzekeraars en gaat samen met de bewoners bekijken of er schade is en hoe groot die is.

