OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweerman die zwaargewond raakte bij duinbrand in Ouddorp overleden

Brand

Vandaag, 15:53

De brandweerman die vorige week zwaargewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is overleden. De man kwam donderdag 6 augustus tijdens de inzet onder een brandweervoertuig terecht. Hij overleed woensdagochtend in het Erasmus MC, meldt de veiligheidsregio.

Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweervoertuig terecht. Het slachtoffer werd daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later liet de veiligheidsregio al weten zich "grote zorgen te maken" over zijn gezondheid.

'Brandweerman in hart en nieren'

Arjen Littooij, algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, schrijft in een bericht op sociale media dat de man een "brandweerman in hart en nieren" was.

Zijn overlijden slaat volgens Littooij "een diep gat in ons brandweerhart". Hij spreekt van een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de veiligheidsregio en meldt verder dat zijn gedachten bij de familie en het korps Middelharnis/Sommelsdijk zijn, waar de man actief was.

Door ANP

Lees ook

Grote zorgen om brandweerman na ernstig ongeluk bij natuurbrand Ouddorp
Grote zorgen om brandweerman na ernstig ongeluk bij natuurbrand Ouddorp
Brand in duinen bij Ouddorp onder controle, NL-Alert weer ingetrokken
Brand in duinen bij Ouddorp onder controle, NL-Alert weer ingetrokken
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.