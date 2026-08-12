Brandweerman die zwaargewond raakte bij duinbrand in Ouddorp overleden

De brandweerman die vorige week zwaargewond raakte bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp, is overleden. De man kwam donderdag 6 augustus tijdens de inzet onder een brandweervoertuig terecht. Hij overleed woensdagochtend in het Erasmus MC, meldt de veiligheidsregio.

Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweervoertuig terecht. Het slachtoffer werd daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later liet de veiligheidsregio al weten zich "grote zorgen te maken" over zijn gezondheid.

'Brandweerman in hart en nieren'

Arjen Littooij, algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, schrijft in een bericht op sociale media dat de man een "brandweerman in hart en nieren" was.

Zijn overlijden slaat volgens Littooij "een diep gat in ons brandweerhart". Hij spreekt van een zwarte bladzijde in het 20-jarig bestaan van de veiligheidsregio en meldt verder dat zijn gedachten bij de familie en het korps Middelharnis/Sommelsdijk zijn, waar de man actief was.