Grote brand bij woning in Nootdorp, gevel zwaar beschadigd

Bij een woning aan de Windlusthof in het Zuid-Hollandse Nootdorp is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. Daardoor is schade ontstaan aan de achtergevel van het huis. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand brak vrijdag rond 16.20 uur uit. Volgens een correspondent ter plaatse is de brand waarschijnlijk buiten de woning ontstaan, waarna het vuur naar binnen is geslagen. De buitenkant van de woning is zwartgeblakerd.

Brandweereenheden van de kazernes Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen werden met spoed opgeroepen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De politie doet onderzoek.