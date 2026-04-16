Emoties lopen op na verwoestende brand bij hondenvereniging Zutphen

Een grote brand heeft het clubgebouw van een zoek- en reddingshondenschool in Zutphen volledig verwoest. Al het materiaal en de trainingsplek van de vereniging Reddingshonden Special Search Dog Team ging in vlammen op, tot groot verdriet van de vrijwilligers.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit. De brandweer rukte massaal uit, maar kon het gebouw niet meer redden. "Nu is in een klap alles weg", vertelt voorzitter Georginia Marneef aan Hart van Nederland. "We kunnen het niet bevatten, we zijn echt diep geschokt."

Zoeken vermisten

In het clubgebouw trainden de vrijwilligers hun honden. De dieren worden ingezet bij het zoeken naar vermisten. Daarnaast stond de vereniging juist op het punt om een eigen zoekboot kopen zodat ze snel op pad kunnen in geval van nood. "We moeten schakelen en nu iets op gaan zetten voor een nieuwe clubgebouw en nieuwe spullen." Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.

In bovenstaande video vertelt voorzitter Georginia over de verwoestende brand en de gevolgen