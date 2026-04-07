Twee kalfjes omgekomen bij felle brand op zorgboerderij in IJsselstein

Brand

Vandaag, 08:02 - Update: 4 minuten geleden

Bij een stalbrand in het Utrechtse IJsselstein zijn dinsdagochtend twee kalfjes om het leven gekomen. De brand brak rond 05.15 uur uit in een stal aan de Stuivenbergweg. De brand is inmiddels onder controle en geblust.

Meerdere brandweerkorpsen rukten uit om het vuur te bestrijden. Tegelijkertijd werd geprobeerd om zoveel mogelijk dieren uit de stal te halen.

Dieren gered, oorzaak nog onbekend

De woning naast de stal werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht was de brand rond 06.07 uur geblust en konden bewoners weer terug naar huis.

De brandweer meldt dat het grootste deel van de dieren op tijd in veiligheid is gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

