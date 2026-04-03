Mysterie in Heesch: reeks autobranden in één nacht, brandstichting vermoed

Brand

3 apr 2026, 08:12

In het Brabantse Heesch zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere voertuigen in brand gevlogen. Het gaat om zeker vijf auto's en een kleine vrachtwagen. De branden ontstonden op korte afstand van elkaar en volgden elkaar snel op.

De eerste melding kwam rond 02.30 uur binnen bij de alarmcentrale. Daarna volgden al snel meer meldingen. De brandweer moest vanuit verschillende posten in de regio uitrukken om de branden onder controle te krijgen.

De voertuigen stonden volgens de veiligheidsregio enkele honderden meters uit elkaar. Dat maakt de situatie opvallend. "Het is natuurlijk heel bijzonder dat er zoveel branden vlakbij elkaar plaatsvinden", zegt een woordvoerster.

Brandstichting

Door de locaties en het tijdsbestek wordt rekening gehouden met brandstichting. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie.

Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de voertuigen enorme schade hebben opgelopen door het vuur.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Volg Hart van Nederland
