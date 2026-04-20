Brandweer redt meerdere mensen en dieren uit brandende woning in Den Haag

Aan de Kapelaan Meerboerweg in Den Haag is maandagochtend brand uitgebroken in een woning. Daarbij heeft de brandweer meerdere personen en dieren gered. De brandweer schaalde op naar middelbrand.

De brandweer werd rond 11.00 uur met spoed opgeroepen voor de woningbrand. Bij aankomst bleek de brand uitslaand te zijn, waarbij grote rookwolken uit de portiekwoning kwamen. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Omdat niet duidelijk was of er nog iemand binnen was, werd ook een ambulance opgeroepen. Na een zoekactie bleek de bewoner niet in de woning aanwezig. Wel moesten meerdere mensen uit bovenliggende woningen worden gered. Zij zijn met een vluchtmasker naar buiten gebracht en opgevangen door ambulancemedewerkers. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Huisdieren

De brandweer wist ook meerdere dieren uit de woning te halen. Verschillende honden en twee katten werden gered. Eén hond kreeg ter plekke zuurstof toegediend in afwachting van de dierenambulance. De dieren zijn daarna overgebracht naar een kliniek. Voor twee parkieten kwam de hulp te laat, zij hebben de brand niet overleefd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.