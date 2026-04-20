Grote brand in ggz-instelling in Halsteren

In een gebouw van een ggz-instelling in Halsteren, aan de Hoofdlaan, is maandagochtend een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in het kantoorgedeelte van de instelling. Niemand is gewond geraakt bij de brand.

De brand brak rond 07.30 uur uit. Daarbij komt veel rook vrij, die tot in de verre omgeving te zien is. Meerdere brandweervoertuigen zijn met spoed uitgerukt.

Ramen en deuren dicht

Volgens Omroep Brabant adviseert de veiligheidsregio om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Hulpdiensten bekijken of omliggende panden moeten worden ontruimd. Ongeveer negentig mensen (kantoorpersoneel en cliënten) zijn elders op het terrein opgevangen.

Bij de ggz-instelling werd onder andere de 33-jarige tbs-patiënt Elias M. behandeld. Hij werd afgelopen januari veroordeeld voor het wurgen van een 75-jarige vrouw.