Gas veroorzaakte zware explosie in seniorenflat Vlissingen

De explosie in de seniorenflat in Vlissingen van afgelopen dinsdagavond, is ontstaan door gas. Waar het gas vandaan komt is niet bekend. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Veel auto's die beneden stonden raakten beschadigd door de explosie.

Woningcorporatie l'escaut, waar het gebouw van is, zegt dat de explosie niks te maken heeft met de installatie van het gebouw. Deze zou wel door de explosie zijn beschadigd.

Terug naar huis

Momenteel wordt nog onderzocht hoe groot de schade precies is en wanneer iedereen terug naar huis kan. De verwachting is nu dat de bewoners van de dertien appartementen die het meeste getroffen zijn meer dan twee weken gaat duren. Bewoners van huizen die niet zijn beschadigd, kunnen waarschijnlijk binnen twee weken terug naar huis.

Bij de explosie zijn drie mensen gewond geraakt. De bewoner van de woning waar de explosie ontstond, ligt nog in het ziekenhuis. De explosie gebeurde dinsdagavond even na 23.00 uur in een appartement van een seniorencomplex in het centrum van Vlissingen. In het gebouw zitten in totaal 32 appartementen. De knal was in de wijde omgeving te horen.