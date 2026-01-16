Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gas veroorzaakte zware explosie in seniorenflat Vlissingen

Brand

Vandaag, 14:10 - Update: 46 minuten geleden

Link gekopieerd

De explosie in de seniorenflat in Vlissingen van afgelopen dinsdagavond, is ontstaan door gas. Waar het gas vandaan komt is niet bekend. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Veel auto's die beneden stonden raakten beschadigd door de explosie.

Woningcorporatie l'escaut, waar het gebouw van is, zegt dat de explosie niks te maken heeft met de installatie van het gebouw. Deze zou wel door de explosie zijn beschadigd.

Terug naar huis

Momenteel wordt nog onderzocht hoe groot de schade precies is en wanneer iedereen terug naar huis kan. De verwachting is nu dat de bewoners van de dertien appartementen die het meeste getroffen zijn meer dan twee weken gaat duren. Bewoners van huizen die niet zijn beschadigd, kunnen waarschijnlijk binnen twee weken terug naar huis.

Bij de explosie zijn drie mensen gewond geraakt. De bewoner van de woning waar de explosie ontstond, ligt nog in het ziekenhuis. De explosie gebeurde dinsdagavond even na 23.00 uur in een appartement van een seniorencomplex in het centrum van Vlissingen. In het gebouw zitten in totaal 32 appartementen. De knal was in de wijde omgeving te horen.

Door ANP

Lees ook

Buurtbewoners aangeslagen na dodelijke explosie Vlissingen: 'Leek wel een aardbeving'
Buurtbewoners aangeslagen na dodelijke explosie Vlissingen: 'Leek wel een aardbeving'
Grote schade in buurt na explosie in Vlissingen: brokstukken op auto’s
Grote schade in buurt na explosie in Vlissingen: brokstukken op auto’s
Zware explosie in Vlissingen: meerdere gewonden na brand in seniorenflat
Zware explosie in Vlissingen: meerdere gewonden na brand in seniorenflat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.