Dode aangetroffen na woningbrand in Burgh-Haamstede

Brand
Vandaag, 09:06
In een woning in Burgh-Haamstede waar maandagochtend brand heeft gewoed, is een dode gevonden. Dat meldt de politie.
De brand aan het Groenewoudswegje in de Zeeuwse plaats ontstond rond 07.00 uur. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.
ANP
