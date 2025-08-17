Fikse rook door autobrand op ring Groningen

Brand
Vandaag, 14:56
Een brandende auto heeft voor problemen gezorgd op de ringweg van Groningen. Het vuur zorgde voor een flinke rookpluim. De auto stond in het verdiepte deel van de ringweg (N7) van Groningen, die net vernieuwd is. De weg is een tijd lang afgesloten geweest. Automobilisten moesten anderhalf uur wachten voor ze hun weg konden vervolgen.
Inmiddels is de brand onder controle.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.