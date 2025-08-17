Fikse rook door autobrand op ring Groningen

Een brandende auto heeft voor problemen gezorgd op de ringweg van Groningen. Het vuur zorgde voor een flinke rookpluim. De auto stond in het verdiepte deel van de ringweg (N7) van Groningen, die net vernieuwd is. De weg is een tijd lang afgesloten geweest. Automobilisten moesten anderhalf uur wachten voor ze hun weg konden vervolgen.

Inmiddels is de brand onder controle.