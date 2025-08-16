Terug

Studenten ontsnappen aan vlammenzee in woning Tilburg: 'Veel geluk gehad'

Brand

Vandaag, 11:34

Een uitslaande brand heeft zaterdagochtend vroeg de eerste verdieping van een studentenhuis op de hoek van de Bisschop Masiusstraat en het Sint-Pieterspark volledig in de as gelegd. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het vuur werd rond 6.00 uur ontdekt.

Op het moment van de brand waren vijf studenten aanwezig in het pand. Zij werden gewekt door het brandalarm en konden allemaal op tijd naar buiten vluchten. “Ze hebben ontzettend veel geluk gehad,” zegt een omstander die toekeek hoe het vuur het gebouw verwoestte tegen Omroep Brabant. In de kamer waar de brand begon, was niemand aanwezig.

Veel schade

De schade aan de eerste verdieping is groot. Uit de ramen kwam lange tijd dikke rook. Meerdere brandweerwagens en vier ambulances rukten uit naar de straat, ook de politie was ter plaatse. De studenten kregen warme dekens en werden opgevangen door een buurtbewoonster.

Hoe de brand precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Er zou geen sprake van brandstichting zijn.

