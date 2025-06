Grote brand in Axel: clubgebouw verwoest

Een leegstaand clubgebouw in het Zeeuwse Axel is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan.

De brand in het gebouw aan de Boslaan werd rond 21.25 uur ontdekt. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om te blussen, en om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden. "Het brandende gedeelte ligt dicht tegen de omliggende bossen aan. We schermen die bossen af met een waterscherm", meldde de Veiligheidsregio.

Het duurde tot na middernacht voor de brand was geblust. Een deel van het pand is volledig verwoest.