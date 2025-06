Grote brand in Westdorpe: berg restafval vat vlam

In Westdorpe, in Zeeuws-Vlaanderen, heeft zondagavond een grote brand gewoed op een bedrijfsterrein aan de Autrichehavenweg. Er stond daar een grote berg restafval in brand.

Met een kraan probeerde de brandweer het afval uit elkaar te trekken, zodat er beter kon worden geblust.

Even voor middernacht meldde de veiligheidsregio dat dat grotendeels is gelukt. De brandweer vermoedt nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen.

ANP