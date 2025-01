Woonboerderij in brand in Sint Jansklooster, woning volledig in de as

Een woonboerderij is het Overijsselse Sint Jansklooster staat in brand. Het zou gaan om een vermoedelijke schoorsteenbrand die is overgeslagen naar de rieten kap van de woonboerderij. De brandweer doet er alles aan om de woning te kunnen behouden.

De brandweer kreeg eerst een melding van een schoorsteenbrand, maar het vuur breidde zich al snel uit. Momenteel is de brandweer voornamelijk bezig om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat op naastgelegen panden. Bij de brand zijn vooralsnog geen gewonden gevallen.

De bewoners van de woning konden op tijd het pand verlaten. Een specialistisch team van de brandweer is ter plaatse, dat meestal wordt ingezet bij brand in rieten daken. Het vuur verspreidt zich namelijk snel door de rieten kap. Een correspondent laat weten dat de woning waarschijnlijk niet meer te redden is.