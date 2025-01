Lichaam aangetroffen na felle brand in Winschoten

Na een woningbrand in Winschoten in de nacht van woensdag op donderdag is een overleden persoon aangetroffen. De politie bevestigt de vondst, maar kan nog geen uitlatingen doen over het slachtoffer.

Rond 23.00 uur woensdagavond meldde Veiligheidsregio Groningen dat er brand was uitgebroken in een woning in de Grachtstraat. Omdat niet duidelijk was of de bewoner van het pand aanwezig was, werd opgeschaald naar een middelbrand. In het pand zouden een man en een hond hebben gewoond, schrijft RTV Noord.

De brand zorgde ervoor dat meerdere mensen die in de buurt wonen hun huizen moesten verlaten.