Felle woningbrand in Winschoten, bewoner en hond mogelijk nog binnen

Een brand in een woning in Winschoten heeft er in de nacht van woensdag op donderdag voor gezorgd dat meerdere mensen die in de buurt wonen hun huizen moesten verlaten. Inmiddels is de brand onder controle.

Rond 23.00 uur woensdagavond meldde Veiligheidsregio Groningen dat er brand was uitgebroken in een woning in de Grachtstraat. Omdat niet duidelijk was of de bewoner van het pand aanwezig was, werd opgeschaald naar een middelbrand. In het pand zouden een man en een hond hebben gewoond, schrijft RTV Noord.

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk of de bewoner van het pand tijdens de brand in het huis was, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio rond 05.30 uur. Verwacht wordt dat later op donderdag onderzoek wordt gedaan door de politie.

Later in de nacht is opgeschaald naar zeer grote brand en is een NL Alert verstuurd naar omwonenden die last konden hebben van rook. Iets na 02.00 uur meldde de brandweer dat woningen bij het getroffen pand in de buurt werden ontruimd. Omwonenden die hun huizen tijdelijk moesten verlaten, hebben een deel van de nacht doorgebracht in een brandweerkazerne in de buurt. Inmiddels zijn de meeste mensen weer teruggekeerd naar huis.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP