Bewoner Katwijk hangt aan gordijn uit kapotgeslagen raam bij grote brand Katwijk

In Katwijk zijn bewoners van drie appartementen in de nacht van zaterdag op zondag tijdelijk geëvacueerd door een brand aan de Voorstraat. Het vuur brak rond 00.30 uur uit in een oude woning boven een winkel, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. De schade aan omliggende winkels en huizen is aanzienlijk door rook en water.

Op beelden is te zien dat een bewoner een laken of gordijn uit het raam heeft gehangen. Volgens een correspondent ter plaatse heeft een persoon zichzelf weten te redden door aan een gordijn uit een kapotgeslagen raam naar beneden te klimmen.

Opgevangen in café

De andere bewoners van de getroffen panden werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen café. De brandweer was rond 01.45 uur nog bezig met het ventileren van de woningen. Ondanks de zware roetschade hoopt de veiligheidsregio dat de bewoners snel kunnen terugkeren naar hun woningen.

Het historische karakter van het pand droeg bij aan de omvang van de schade. De rook- en waterschade aan naastgelegen panden is groot, aldus de veiligheidsregio. De winkel onder de woning waar de brand ontstond liep eveneens forse schade op.

Geen ziekenhuisopname na rookinhalatie

Eén persoon werd in een ambulance onderzocht nadat deze rook had ingeademd. Een ziekenhuisbezoek bleek echter niet nodig, meldt de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De hulpdiensten blijven het gebied monitoren en ondersteunen waar nodig.