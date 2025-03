Woningen ontruimd na grote brand bij boerderij in Angeren

Een vrijstaande boerderij in het dorp Angeren in de Betuwe staat volledig in brand en is volgens de brandweer niet meer te redden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Door de brand in de boerderij met een rieten dak aan de Duimeling komt heel veel rook vrij. Omdat de wind precies richting de rest van het dorp staat, moesten daar vier woningen worden ontruimd, zegt een woordvoerder. Ook geldt het advies dat bewoners hun deuren en ramen gesloten houden.

De brand woedt nog altijd hevig, maar de brandweer hoopt daar snel een einde aan te kunnen maken. "Eerst laten we het vuur aantrekken zodat de rook stijgt en het dorp er geen last van heeft, dan zetten we er twaalf of dertien brandslangen tegelijk op", legt de woordvoerder uit.

Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Volgens een woordvoerder "leek het eerst een schoorsteenbrand en dan is een rieten dak een risico".

Hart van Nederland/ANP