Zeer grote schuurbrand in Herwijnen: 30 schapen omgekomen

In een schuur in Herwijnen heeft een grote brand in de nacht van vrijdag op zaterdag het leven gekost aan dertig schapen. Twee koeien raakten gewond en braken een poot. De brandweer wist de vlammen rond 05.00 uur onder controle te krijgen en is daarna begonnen met nablussen.

De brand brak uit in een schuur naast een woonhuis aan de Mert in de Gelderse plaats. Volgens de veiligheidsregio is de schuur compleet verwoest. De enorme hitte zorgde ervoor dat resten van zonnepanelen in een nabijgelegen weiland terechtkwamen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat die resten in de loop van ochtend opgeruimd zullen worden.

Rookoverlast

Door de brand ontstond flinke rookoverlast in de omgeving. Omwonenden kregen het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden. Inmiddels is deze waarschuwing ingetrokken.

Ondanks dat de brand onder controle is, is de brandweer nog bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend. Een dierenarts is ter plaatse om te twee gewonde koeien te verzorgen.