Meerdere auto's in brand na aanrijding in Heinenoordtunnel in A29

De Heinenoordtunnel in de A29 bij Barendrecht is in beide richtingen dicht. In de tunnel stonden meerdere auto's in brand, zo melden de ANWB en Rijkswaterstaat.

De brand is inmiddels geblust, vier auto's moeten worden weggehaald. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft iedereen de auto veilig kunnen verlaten en zijn er geen gewonden gevallen.

Brand

Het incident gebeurde rond 17.30 uur in de tunnelbuis in zuidelijke richting. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio na een aanrijding.

Rijkswaterstaat zegt dat de tunnel dicht blijft richting het zuiden. Richting Rotterdam is de tunnel om 18.50 uur vrijgegeven. Weggebruikers kunnen volgens de ANWB omrijden via de Moerdijkbrug, over de A17 en de A16.

ANP