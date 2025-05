Kat om het leven gekomen bij uitslaande woningbrand Eindhoven

Een woning aan de Metiuslaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. De bewoner wist een van zijn katten nog in veiligheid te brengen, maar raakte daarbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere kat overleefde de brand niet.

De brandweer rukte rond 01.45 uur uit voor de melding. Via de ramen van de woning kwamen de uitslaande vlammen toen al naar buiten. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse was sloegen de vlammen aan de voor- en achterkant uit de woning, die de eerste en tweede etage in beslag neemt. De brandweer heeft zeker een half uur moeten blussen om alle vlammen de kop in te drukken. Op een filmpje van een omstander is een enorme vuurzee te zien.

De bewoner had de brand in zijn duplexwoning zelf ontdekt. In de chaos wist hij nog een van zijn katten te vangen en redden, waarna hij zelf de woning ontvluchtte. Een andere kat kon niet gered worden. De bewoner zelf is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, met onbekende verwondingen.

Nablussen

De brandweer kon niet voorkomen dat de woning van binnen volledig uitbrandde. Ook in de vroege ochtend waren ze nog druk met nablussen. De woningen naast en onder het adres waar brand was liepen rook- en waterschade op.

Wat de brand heeft kunnen veroorzaken is nog niet bekend, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De omgeving van de woning is afgesloten met linten. Om ruimte te creëren heeft de politie ook de toegangsweg in de buurt tijdelijk afgezet voor verkeer.