Vrouw overleden na woningbrand in Emmeloord

De vrouw die in de nacht van zondag op maandag zwaargewond raakte bij een brand in haar woning aan de Plevierenstraat in Emmeloord, is overleden. Dat heeft de gemeente Noordoostpolder maandag bekendgemaakt. Burgemeester Roger de Groot heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden.

De brand werd rond vier uur ’s nachts ontdekt en woedde op de benedenverdieping van de woning. Toen de brandweer arriveerde bevond de bewoonster zich nog in het huis. Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde, maar het mobiel medisch team hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De vrouw werd zwaargewond uit haar huis gehaald, maar overleed later aan haar verwondingen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De brandweer van Emmeloord wist het vuur onder controle te krijgen met assistentie van het korps uit Marknesse. Wat er precies in brand stond en hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Geen brandstichting

De politie heeft vastgesteld dat er geen sprake is van brandstichting. Ook de brandweer doet verder geen uitspraken over de oorzaak van de brand.