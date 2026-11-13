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Zeer grote brand in Vijfhuizen: autobedrijf volledig afgebrand

Brand

Vandaag, 07:21

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In Vijfhuizen is in de nacht van donderdag op vrijdag een bedrijf in sloopauto's volledig afgebrand. Bij aankomst van de brandweer aan de Remweg stond het pand al volledig in brand.

De eerste melding van de brand kwam rond 02.55 uur binnen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. Al snel werd opgeschaald naar zeer grote brand, waarna meerdere brandweereenheden werden ingezet. Volgens een woordvoerder zijn ook nog enkele waakhonden gered. Ondanks de inspanningen heeft de brandweer niet kunnen voorkomen dat het autobedrijf volledig verloren ging.

Veel rook vrijgekomen bij brand

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omdat Vijfhuizen in de buurt van Schiphol ligt, was het even de vraag of de luchthaven er ook last van zou hebben, maar dat lijkt mee te vallen. Ook zijn er geen gewonden gevallen.

De brandweer heeft het bedrijf gecontroleerd laten uitbranden.

Door Redactie Hart van Nederland

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